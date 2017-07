Gevangenen massaal aan de drugs: veiligheid bewaarders in het geding

Gedetineerden en tbs'ers worden in groten getale betrapt op drugsgebruik. Met vele duizenden positieve tests is vooral het gebruik van cannabis hoog. In een aantal gevangenissen is bijna de helft van de cannabiscontroles positief. Volgens vakbond FNV komt daardoor de veiligheid van de bewakers in het geding.

Het aangetoonde gebruik van cannabis, maar ook cocaïne, neemt bovendien toe. Dat blijkt uit uitslagen van urinecontroles die op verzoek van persbureau ANP zijn vrijgegeven. Het is de eerste keer dat het ministerie van Veiligheid en Justitie de cijfers bekendmaakt.

Cijfers

Volledig scherm Duizenden positieve drugscontroles in Nederlandse cellen. © ANP INFOGRAPHICS Vorig jaar is in totaal ruim 16.600 keer cannabisgebruik vastgesteld, tegen 14.500 keer in 2014. Ook werd 1.600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne). In 2014 lagen die aantallen op respectievelijk 1.000 en bijna 680. Gebruik van xtc en amfetamine wordt in mindere mate vastgesteld: ieder jaar enkele tientallen keren per middel.



Meer dan duizend positieve cannabistests per gevangenis is geen uitzondering. In de tbs-klinieken Oostvaarderskliniek en Veldzicht, de enige klinieken waar cijfers over zijn, en in jeugdinrichtingen gaat het om enkele honderden positieve cannabistesten.

In PI Vught loopt het drugsgebruik onder gedetineerden ook de spuigaten uit. In 2016 werd er maar liefst 2.500 keer positief getest op drugs. Ter vergelijking: dit was in 2014 1.900 keer het geval.

Werkelijke drugsgebruik

Het werkelijke drugsgebruik ligt mogelijk hoger, omdat niet iedereen voortdurend wordt gecontroleerd. Drugstesten vinden steekproefsgewijs plaats, als er aanwijzingen zijn of als iemand vaker is betrapt. Door onderbezetting schieten controles er geregeld bij in. Aan de andere kant zitten er in de cijfers ook positieve testen van mensen die voor hun arrestatie of tijdens hun verlof 'buiten' hebben gebruikt en binnen zijn.

Uit de cijfers is geen percentage op te maken van gedetineerden die aan de verboden middelen zitten. Het aantal urinecontroles verschilt per gedetineerde. Ook per inrichting verschillen het aantal controles en de uitslagen. Dit hangt bijvoorbeeld af van het beveiligingsniveau en of een inrichting gedetineerden herbergt met drugsproblematiek.

Voorbeelden

Gedetineerden worden steeds creatiever met het naar binnen smokkelen van drugs. Zo probeerde een 25-jarige vrouw uit Almere begin deze maand softdrugs de gevangenis van Westzaan binnen te smokkelen door de smokkelwaar in de luier van de zuigeling te verstoppen.

Het smokkelen gaat ook wel eens fout. Een gedetineerde in de gevangenis van Nieuwegein stierf door een overdosis, nadat hij verschillende pakjes had ingeslikt. De man was net terug van verlof.

Gevangenis de Oosterhoek in Grave kwam in april dit jaar in opspraak vanwege een grootschalig drugsonderzoek. Meerdere medewerkers werden op non-actief gesteld, wat suggereert dat zij wellicht betrokken waren bij het naar binnen smokkelen van de drugs.

Top 10

Het ANP heeft een top 10 gemaakt van de Nederlandse gevangenissen met de meest positieve drugstesten bij gedetineerden, per type drugs. Nieuwegein, Krimpen aan de IJssel en Vught komen hierin herhaaldelijk voor.

Volledig scherm Drugs in Nederlandse gevangenissen, cannabis, cocaine, opiaten, drug, gevangenis, bajes. © ANP INFOGRAPHICS

Risico's voor veiligheid

Quote Ver­sla­vings­in­stel­lin­gen zijn in de arm genomen om de kennis en het bewustzijn van het personeel bij de aanpak van drugs te vergroten. Ministerie van Veiligheid en Justitie Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat drugs niet zijn toegestaan en dat ze risico's opleveren voor de veiligheid. ,,Het verbeteren van controle- en veiligheidsmaatregelen heeft continu de aandacht. Verslavingsinstellingen zijn in de arm genomen om de kennis en het bewustzijn van het personeel bij de aanpak van drugs te vergroten.''



Volgens het ministerie doen gedetineerden, vooral als zij verslaafd zijn, veel moeite om aan middelen te komen en zijn zij daar vaak zeer inventief in. De inspectie concludeerde onlangs dat het mede door gebrek aan tijd voor gevangenispersoneel moeilijker is geworden om smokkelwaar zoals drugs buiten de muren van de gevangenissen te houden. In drie gevangenissen in Nederland is men daarom een test begonnen met een superscanner tegen smokkelwaar. Resultaten worden na de zomer verwacht.

Verontrusting

Ook bestuurder van FNV Overheid Frans Carbo maakt zich aan de hand van de cijfers over drugsgebruik door gedetineerden en tbs'ers zorgen over de veiligheid van het personeel. ,,Het betreft hier niet alleen het gebruik, maar dit gaat gepaard met alle verschijnselen die daarbij horen, zoals de handel in drugs in de inrichtingen en de smokkel en het bijbehorende criminele gedrag van de drugsdealers in de inrichtingen naar andere gedetineerden en het personeel'', aldus Carbo.