Gevel Brabantse Albert Heijn deels ingestort na plofkraak

De gevel van een Albert Heijn in het Brabantse Heesch is afgelopen nacht deels ingestort na een plofkraak op een geldautomaat. Criminelen bliezen de automaat van ING uit de gevel van de supermarkt. De schade aan het pand is enorm.

Na de plofkraak in de plaats in het noordoosten van Brabant kwamen de hulpdiensten in groten getale ter plekke. De brandweer verrichte metingen in het pand om na te gaan of er geen gevaarlijke stoffen meer aanwezig zijn.

Explosievenverkenner

Nadat bleek dat er geen gevaarlijke stoffen meer waren deden agenten rondom de plek onderzoek om te zien of er sporen waren achtergelaten. Ook een explosievenverkenner van de politie onderzocht het pand.

Een donkere auto met meerdere verdachten er in is in volle vaart weggereden. Of dit de daders zijn en of zij iets buit hebben gemaakt, is nog niet duidelijk.

Evenmin is bekend of de Albert Heijn vandaag nog gewoon weer open gaat. De omgeving rondom de supermarkt is vooralsnog afgezet voor onderzoek.