Gigantische wurgslang van bijna 5 meter gevonden langs spoor in Oosterbeek

,,We kregen een melding binnen dat er een boa constrictor was gevonden’’, aldus Devlin. ,,Later kwamen we erachter dat het om een tijgerpython ging. Een hele grote tijgerpython.’’ Deze wurgslang kan – als 'ie groot genoeg is – mensen doden. ,,Met dik vijf meter was deze daar wel groot genoeg voor.’’



Stinken

Devlin vermoedt dat de slang is gedumpt. ,,Hij lag in een kuil naast het spoor. Ik weet niet zeker of hij daar dood of levend in is gegooid, maar het zou een rare plek zijn voor een slang om in te kruipen en dood te gaan.’’



Het beest was al in behoorlijke staat van ontbinding. Ook medewerkers van de dierenambulance raakten de slang liever niet aan. Met z'n vieren hebben ze het beest met behulp van touwen uit de kuil getrokken. ,,Hij was ook helemaal opgezwollen. Ik heb 'm aangeraakt met handschoenen aan. Inmiddels al twintig keer mijn handen gewassen, maar het stinkt nog steeds.’’