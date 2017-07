GoPro ligt vijf jaar tussen de mossels: bekijk hier de beelden

Vijf jaar geleden verloor Mark Huisman uit Den Burg zijn GoPro camera in de zee bij Texel. Deze week dook hij op opeens op tussen de mossels bij Prins en Dingemanse in Yerseke. Al die tijd heeft hij in het water gelegen, maar de geheugenkaart deed het nog.

,,We hebben de beelden bekeken en om 12.00 uur een paar beelden op Facebook gezet. Een kwartier later reageerde al iemand dat het van een lid van de Texelse duikclub moest zijn en om half vier reageerde de eigenaar'', vertelt Sander Verrijzer van Prins en Dingemanse.

,,De camera zelf werkte niet meer. Er zaten nog net geen pokken op, maar er was al wel water ingelopen. We hebben de geheugenkaart er uit gehaald en die deed het nog. We keken naar de datum en dachten '4 augustus 2012, klopt dat wel?', maar dat bleek inderdaad te kloppen.''

Op het kaartje stond best veel materiaal, ook het filmpje dat is gemaakt toen de camera in het water viel. ,,Je ziet dat ze achter een boot twee banden hebben waar ze op zitten. Op een gegeven moment komen die banden naar elkaar toe en dat is ook het moment waarop hij de GoPro los laat. Dan is er nog een half uur materiaal onder water. Je ziet zeewier bewegen en een beestje voorbij komen.''