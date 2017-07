Groningse villa Arjen Robben is te groot

Doden in woning Weert zijn man van 44 en 42-jarige vrouw

12:28 De politie weet wie de twee personen zijn die gisteren dood werden gevonden in een woning in Weert. Het gaat om een man van 44 jaar en een 42-jarige vrouw die in het huis aan de Graafschap Hornelaan verbleven. Het is nog onduidelijk of er een misdrijf heeft plaatsgevonden.