'Groot aantal verkeersdoden onder beroepsrijders is schuld werkgever'

In een vandaag gepubliceerd rapport zegt de European Transport Safety Council dat tot 40 procent van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Europa – vorig jaar 25.671 – niet-recreatief is. Het gaat om een verantwoorde schatting, zegt uitvoerend directeur Antonio Avenoso, want in veruit de meeste landen houdt de politie niet bij of een autorit in het kader van werk of in de vrije tijd plaatsvindt.



Avenoso vreest dat het aantal werkgerelateerde verkeersdoden stelselmatig zwaar wordt onderschat en komt daarom, voor het eerst, met dit aparte cijfer op de proppen. Dat geeft Brussel, lidstaten en bedrijfsleven de kans om samen aan oplossingen te werken.