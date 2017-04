Grootste paasvuur staat in Overijsselse Dijkerhoek

Update Doodgeschoten 26-jarige man is broer van pechvogel Postcode Loterij

20:54 Een 26-jarige man is in Limburg omgekomen door een schietpartij. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in een horecagelegenheid aan de Tudderenderweg in Sittard. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.