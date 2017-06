Grote jihadzaak: mag je een jihadist berechten zonder dat hij erbij kan zijn?

UPDATEMag Justitie Nederlandse jihadisten vervolgen die wel bij hun rechtszaak willen zijn, maar dat niet kunnen omdat ze Syrië niet uit kunnen? Die vraag moet de rechtbank nu eerst beantwoorden voordat het Openbaar Ministerie verder kan de grote rechtszaak tegen 10 Nederlandse jihadisten die allen nog in Syrië of Irak zijn.

In maart was een eerste zitting in de zaak: geen van de tien verdachten verscheen toen in de rechtbank. Ook vanochtend waren allen niet aanwezig. Ze zitten in Syrië, in Irak of zijn al overleden.

De zitting vandaag was er vooral een met juridische strijd tussen OM en de advocaten van de Syriëgangers. De grote vraag: mag deze zaak wel of niet doorgaan zonder de jihadisten erbij?

Een aantal advocaten beweert dat hun cliënten überhaupt niet naar de rechtszaak kunnen komen, omdat hun leven dan in gevaar is. Daarmee wordt hen een 'eerlijke procesgang' ontzegd. ,,Als mijn cliënt Syrië al uitkomt, kan hij worden doodgeschoten bij Turkse grens of worden opgepakt in Turkije voor berechting daar", aldus André Seebregts, de advocaat van Syriëganger Victor D. Seebregts kan en wil niet zeggen of Victor überhaupt bij zijn proces wil zijn. Als in het strijdgebied bekend wordt dat hij weg wil, kan dat zijn leven in gevaar brengen. Jihadistische groepen gaan doorgaans niet zachtzinnig om met vermeende verraders. Victor D. stelt zelf niet bij de terreurgroep IS te verblijven, maar bij een andere groepering in de buurt van Idlib.

Van een andere verdachte, rapper Maru One, is bekend dat hij graag terug wil komen om bij zijn proces bij te wonen. Maar hij stelt dat het te gevaarlijk is om dat te proberen.

Veroordelingen

Het OM wil door met de zaken en wijst er op dat in soortgelijke zaken al vaker bij verstek zijn afgehandeld. Daarin zijn ook veroordelingen geweest. Meerdere Syriëgangers zijn bij verstek tot 6 jaar veroordeeld. Daarnaast heeft het OM moeite gedaan om de grote groep Syriëgangers te wijzen op de zitting. Zo is er geprobeerd om contact te krijgen via sociale media als Facebook en Whatsapp. Victor D, Adil B. en Marouane B. zouden die berichten ook hebben gelezen.

Justitie geeft verdachten nog drie maanden de tijd om hierheen te komen om bij de zaak aanwezig te zijn. Dan wil het OM dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Het OM begrijpt dat de situatie daar niet rooskleurig is. ,,Maar terugkomen naar Europa kan. Ook via Turkije. Het gebeurt nog steeds".

De rechtbank stelde vanochtend dat ze later vandaag, vrijdag of maandag een beslissing neemt over hoe de zaak wordt vervolgd.

Geen afscheid

Het OM wil de tien vervolgen zodat er (bij een veroordeling) al een straf klaar ligt als een strijder toch terug komt naar Nederland. Om te benadrukken dat 'de rechtsstaat geen afscheid heeft genomen van de uitreizigers'.

Het OM wil de tien vervolgen zodat er (bij een veroordeling) al een straf klaar ligt als een strijder toch terug komt naar Nederland. Om te benadrukken dat 'de rechtsstaat geen afscheid heeft genomen van de uitreizigers'.

Justitie vindt ook dat het de plicht heeft de mogelijke misdaden van de Nederlanders te vervolgen, ook al zijn ze niet in Nederland gepleegd. Zo staat in het politiedossier van een van de verdachten, de Arnhemse rapper Marouane B., dat hij tegen een vriend zou hebben gezegd dat hij iemand heeft onthoofd.



De verdachten komen uit heel Nederland. Sommigen kennen elkaar, anderen niet. Het OM wees de tien onder meer via sociale media op hun rechtszaak. Ze stuurde berichten via Whatsapp, Instagram en Twitter én plaatste een advertentie op Facebook, specifiek gericht op mannen tussen de 18 en 30 jaar oud in de omgeving van de Iraakse stad Mosul. Die stad was toen nog grotendeels in handen van IS.

Verdacht

Adil B. (26) uit Rotterdam reageerde naar de politie door een foto op te sturen vanuit de Syrische stad Idlib. Op de foto at hij samen met mede-verdachte Victor D. uit Heeten een pizza. De twee stellen niets met IS van doen te hebben.



In de zaak is vandaag een zogenoemde regiezitting. De inhoudelijke behandeling volgt later dit jaar. Eerder zijn Nederlandse Syriëgangers al bij verstek tot 6 jaar cel veroordeeld. De tien verdachten: Victor D. (Heeten), Adil B. (Rotterdam), Marouane B. (Arnhem), Jihad S. (Arnhem), Thierry K. (Zoetermeer), Yago R. (Arnhem), Jeroen van D. (Almere), Ridvan O. (Utrecht), Khalid B. (Vlaardingen), Khalid B. (Arnhem).

