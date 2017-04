Hand in hand protest tegen homogeweld Ronnie en Jasper

De betogers in Arnhem droegen onder meer regenboogvlaggen en borden met teksten als 'Liefde is gewoon'. Op verzoek van de organisatie maakten honderden mensen een selfie om zich ook via sociale media duidelijk te laten horen.



Ook stapten veel mensen uit Nijmegen op de trein naar Arnhem, nadat Stichting Roze Woensdag met COC Nijmegen en Jongeren organisatie DITO! Nijmegenaren opriepen om mee te doen.



In Den Haag deden verschillende kroegen mee, waarvan er zeven geen gaycafé zijn. Honderden betogers verzamelden zich op Spuiplein. ,,Het is genoeg nu. Dit is de druppel en schudt ons wakker. Dit hoort niet in Nederland'', zegt Peter van Koesveld van de website GayDenHaag.nl.



In Eindhoven deden ruim vijfhonderd mensen mee aan de manifestatie. ,,Discriminatie bestrijden met discriminatie is geen optie'', aldus de organisator tijdens een speech vooraf. Hij riep deelnemers op trots en zichzelf te zijn.