Hartenkreet dierenopvang na vondst achtergelaten doos met kittens

„Waarom in hemelsnaam?! Wat is dit voor een actie? De kittens zien er gelukkig goed uit, zijn goed doorvoed en het lijkt erop dat ze zeer recent bij hun moeder weg zijn gehaald. Onze oproep zal waarschijnlijk niets uithalen, maar we gaan het toch proberen. Mocht iemand iets meer weten over deze actie, wellicht weten waar de moederpoes is, dan horen we graag. Er is van ons kant bijzonder weinig begrip, zo zonder verhaal. Maar wij zijn en blijven bereid te luisteren, altijd. Hoe moeilijk soms ook”, schrijven de medewerkers van deze dierenopvang.



De kittens zijn op tijd gevonden en ondergebracht bij een gastgezin. Met hen gaat het nu goed, maar volgens 't Noordbroek is met hun leventjes gespeeld. „Kittens raken binnen no time onderkoeld en ondervoed en sterven dan een trieste dood. Ze hadden de nacht niet eens gehaald. Zet hem op, kleine baby's en pleegmama, samen gaan jullie het redden!”