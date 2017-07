Heel Nederland verdrietig door overlijden Tijn

,,Wat is het leven oneerlijk'', schrijft Giel Beelen, voormalig VARA-dj op Twitter. ,,Tijn wat was je groot in je daden. Famile en vrienden, sterkte met dit verlies en wat mogen jullie trots zijn.



RTL-presentatrice Wendy van Dijk, die samen met cabaretier Youp van 't Hek, vervolg gaf aan de nagellakactie van Tijn, reageerde vanmorgen op Instagram: ,,En dan is daar de keiharde werkelijkheid.. Dag lieve Tijn. Wij blijven doorvechten. Beloofd.''



Radio 3FM-dj Frank van der Lende werd vanochtend wakker met het nieuws: ,,Mijn vriend is niet meer.'' Van der Lende: ,,Ik kreeg tranen in de ogen toen ik het hoorde’’, zegt hij in een eerste reactie. Hij en zijn collega Domien Verschuuren bezochten Tijn een paar weken geleden. ,,In de tuin van het gezin hebben we hem nog gesproken en een lekker potje gevoetbald. Maar toen was al duidelijk dat het niet goed met hem ging’’, aldus Van der Lende, die heel blij is dat hij Tijn nog een keer heeft kunnen zien. ,,Goed dat we dat toen hebben gedaan.’’