Herseninfarct bij jongeren niet altijd herkend

Een herseninfarct bij jongeren wordt soms over het hoofd gezien omdat artsen daar niet meteen aan denken. Volgens neuroloog Frank-Erik de Leeuw van het Radboudumc is het juist belangrijk de symptomen snel te herkennen omdat acute behandeling alleen de eerste 4 tot 6 uur mogelijk is. Hij pleit voor bijscholing van huisartsen en meer voorlichting aan het publiek. Ook neemt het aantal herseninfarcten bij jonge mensen van 18 tot 50 jaar flink toe. De latere gevolgen voor deze groep zijn vaak groot en levenslang.

De 26-jarige Maxim Förster werd vorige week naar huis gestuurd met de diagnose hyperventilatie terwijl hij een herseninfact had, zo meldde deze site gisteren. Bij een herseninfarct raakt een bloedvat in de hersenen afgesloten. Talloze reacties stroomden binnen van mensen die iets soortgelijks hadden meegemaakt. Enkelen waren ook van jonge leeftijd.

Volgens neuroloog Frank-Erik de Leeuw, gespecialiseerd in beroertes op lage leeftijd, zijn herseninfarcten juist in deze groep een zeldzaamheid wat het stellen van een juiste diagnose moeilijk maakt. Slechts 1 op de 100 getroffenen is jonger dan 35 jaar. Jaarlijks gaat dit om 400 tot 500 gevallen.

Symptomen

Quote Vaak kijken artsen eerder naar andere oorzaken van de klachten, terwijl de kans wel aanwezig is dat een jongere een herseninfarct krijgt Neuroloog Frank-Erik de Leeuw ,,Het komt dus heel weinig voor’’, zegt De Leeuw. ,,Vaak kijken artsen eerder naar andere oorzaken van de klachten, terwijl de kans natuurlijk wel aanwezig is dat een jongere een herseninfarct krijgt.’’ Hij wijst erop dat zeker bij huisartsen die hier weinig mee te maken hebben, nascholing goed zou zijn. ,,De meesten herkennen een herseninfarct wel bij ouderen. Maar ook jongeren kunnen worden getroffen. Ook moet er meer aandacht bij het publiek voor komen. Soms kunnen de symptomen mild zijn. Een mri-scanner kan een infarct al ontdekken als iemand alleen een tintelende vinger heeft.’’

Het aantal jonge slachtoffers van een herseninfarct is de afgelopen jaren toegenomen. Jaarlijks worden 4.000 tot 5.000 mensen in de leeftijd tussen 18 tot 50 jaar getroffen door een herseninfarct. Dit is een toename van 10 tot 15 procent ten opzichte van 10 jaar geleden. Na het infarct is 1 op de zes daarna geheel afhankelijk van hulp van anderen.

Slagaderverkalking

De oorzaak is vaak een slechte levensstijl; roken, alcohol, overgewicht en een te hoge bloeddruk. Een herseninfarct is bij jongeren soms een ontsteking in hun bloedvaten. Slagaderverkalking, vaak de boosdoener van herseninfarcten bij ouderen, komt echter ook op jonge leeftijd steeds vaker voor. In een derde van de gevallen is zelfs helemaal geen oorzaak te vinden. Hoewel in gespecialiseerde centra vaak wel een oorzaak wordt gevonden.

Volgens De Leeuw zijn juist op jonge leeftijd de gevolgen van een beroerte extra ingrijpend. ,,Deze groep heeft nog jarenlang te kampen met de gevolgen doordat ze arbeidsongeschikt raken door een blijvende verlamming. Ze verliezen hun baan en kunnen niet meer voor hun gezin zorgen. Voor iemand die dik in de zeventig is, speelt dat minder een rol.’’

De Patientenfederatie Nederland – een koepelorganisatie van 160 patiëntenorganisaties – laat weten dat in het algemeen het stellen van verkeerde diagnoses vaak voorkomt. De organisatie benadrukt een goede communicatie tussen de arts en de patiënt cruciaal. ,,Artsen moeten hun patiënten serieus nemen en goed luisteren. Maar ook al doen ze dat, het kan nog steeds misgaan.’’

Hoe herken ik een herseninfarct?

De mond staat scheef of een mondhoek hangt naar beneden.

Hulpmiddel: Vraag of de persoon zijn tanden laat zien.

Let op of een arm of been verlamd is

Hulpmiddel: Laat de persoon zijn armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.

Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit z’n woorden komt

Hulpmiddel: laat hem of haar een zin uitspreken

Bel altijd 112