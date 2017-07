Het lijkt wel herfst: regen teistert Nederland

Sinds 1999 is een julidag niet zo nat verlopen als vandaag. De laatste keer dat het op grote schaal erg nat was, was in 2011. Op 14 juli 2011 viel er op 17 KNMI-stations 20 millimeter of meer.



In de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog, in het westen is er ook ruimte voor de zon. In het oosten is het nog lang grijs en pas omstreeks 16 uur wordt het ook in het oosten droog.



Vanavond en vannacht verlopen ook droog en in het zuiden zijn er brede opklaringen. In Limburg is een mistbank mogelijk.



Ook morgen is het droog, vrijdag worden weer een aantal buien verwacht.