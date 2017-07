Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Goedenavond. Na acht maanden strijd is IS-bolwerk Mosul gevallen. De Iraakse premier riep vanmiddag de overwinning uit. Verder in de Volkskrant Avond: hoe Baudets Forum voor Democratie de harten verovert en hoe kom je van een slechte adem in de ochtend af?

Na acht maanden strijd is IS-bolwerk Mosul gevallen

Het Iraakse leger heeft na een strijd van acht maanden heel Mosul in handen. De Iraakse premier Haider al-Abadi riep zondagmiddag in een verklaring de overwinning uit. Terwijl de laatste verzetshaarden van Islamitische Staat werden opgerold, vierden Iraakse troepen elders in Mosul al feest.



Uran wint negende etappe Tour, Porte en Gesink vallen uit na valpartijen

De Colombiaan Rigoberto Urán heeft zondag de negende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zware bergrit met onderweg onder meer drie cols van de buitencategorie. Urán hield de Fransman Warren Barguil van Team Sunweb net achter zich.

Merkel is tevreden over G20 - bij gebrek aan beter

Bij haar slotwoord van de G20 in Hamburg straalde gastvrouw Angela Merkel zaterdag ingetogen tevredenheid uit. Het was de voldoening van iemand die had aangekondigd haar verjaardag niet te vieren maar desondanks een leuke avond beleefde omdat een paar trouwe vrienden met een fles wijn kwamen opdagen.



Bouterse haalt uit naar Surinaams OM: 'Weest u voorzichtig'

President Desi Bouterse van Suriname heeft dit weekeinde duidelijk gemaakt zich niet zonder strijd over te geven aan een veroordeling in het proces rond de zogeheten Decembermoorden van 1982. Twee weken geleden eiste de auditeur-militair van de Krijgsraad twintig jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen Bouterse.

Als Nederland inderdaad anderhalf miljoen orthodoxe christenen telt, hoe groot is het aantal mensen dan dat nóóit vrienden zou worden met een homo, of vindt dat vrouwen voor de kinderen moeten zorgen?

Vanavond op tv

In Andere Tijdens Sport terug naar 2007, toen de Deense Rabo-renner Rasmussen op de eindzege afstevende, maar door zijn team ineens uit de koers werd gehaald (22.10 uur, NPO 1). Op BBC 2 kunt u om 22.00 uur kijken naar Foxcatcher, een zeldzaam intrigerende verkenning van hoe moeizaam mannen met elkaar omgaan. Onze complete tv-selectie vindt u hier.

Hoe verbindend is kamperen in je eigen wijk?

Vakantie vieren doe je bij voorkeur in een zonnig en exotisch oord. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Om meer stadsbewoners toch een vakantiegevoel te geven, bestaat de buurtcamping. (+)



Zo maakt Thierry Baudet uiterst rechtse gedachtegoed salonfähig

Zo'n driehonderd mensen kwamen zaterdagmiddag af op een bijeenkomst van Forum voor Democratie in het Marini Plaza in Groningen. Het is een van de bijeenkomsten die de partij overal in het land organiseert. De opzet is simpel: geen muziek, geen filmpjes, gewoon Baudet en Hiddema in vrije improvisatie op het podium. (+)

Hoe de tour leeft in Kenia, de geboortegrond van Froome

De eerste mentor van Chris Froome, de Keniaanse ex-renner David Kinjah, verzamelt in het geboorteland van de Tourfavoriet jong talent om zich heen. 'Chris treedt op afstand op als adviseur.' (+)



Wat kunt u doen tegen slechte adem in de ochtend?

Het kan het eerste zijn wat zich bij het ontwaken opdringt: slechte adem. Van jezelf of van degene die naast je ligt. Slechts weinigen ontkomen eraan. Vooral als er de avond tevoren een feestje is geweest, of een etentje met sterk gekruide gerechten.