Het weer van deze week: morgen nog warm, daarna een klein dipje

Vanavond is het rustig en droog en staat er weinig wind. Vannacht kan in het zuidoosten een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 15 graden. Dat meldt Weerplaza.



Morgen zijn er wolkenvelden maar ook perioden met zon. In de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe. Ook onweer behoort tot de mogelijkheden. Het is met 24 tot 27 graden nog zomers warm.



Dinsdag vallen er in de loop van de dag ook buien. Met 18 tot 22 graden is het dan minder warm. Ook woensdag is het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar.