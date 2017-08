'Hier hadden Björn en Derya niks meer'

Het straatje waar ze wonen staat niet al te best bekend: 't Kempke in Haaksbergen. Google wat en je komt al snel een hennepkwekerij tegen van eind 2016 en een massale vechtpartij uit 2014. ,,Een plek waar je liever niet wilt wonen'', zegt Marcela, een goede vriendin van Derya.



Ze kennen elkaar ongeveer sinds 2013, Derya en Björn. Hij is nu 34, zij 26. Derya is van Turkse komaf maar geboren in Nederland. Haar ouders gingen al vroeg uit elkaar. Vader ging terug naar Turkije, maar moeder Semra en broer Tolga wonen gewoon in Enschede. De deur aan de Van der Heydenstraat gaat open. ,,Mijn moeder is op haar werk'', zegt Tolga. ,,Kinderdagverblijf. Nee, we weten niet meer dan wat al bekend is. We krijgen nauwelijks contact met Derya. Wat we weten, horen we van mijn vader.''



Een doorslaggevende rol in Derya's leven is haar ziekte. Ze lijdt aan sikkelcel, een ziekte waarbij rode bloedcellen de vorm van een sikkel hebben en daardoor moeilijker door het lichaam bewegen. De erfelijke ziekte heeft haar nieren gesloopt. Tijdenlang lag ze aan de dialysemachines.



,,Björn zat dag en nacht aan haar bed, daarmee heeft hij respect afgedwongen bij Derya's moeder'', vertelt Marcela die vroeger bij Derya in de buurt woonde. Marcela werd een goede vriendin van Derya. Op de foto's van het vrijgezellenfeest hangen ze onbezorgd om elkaar heen.