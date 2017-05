Hier kun je met een gerust hart een duik nemen in Twente

TWENTE - De Nederlandse zwemwaterkwaliteit wordt met het jaar beter. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap. In Twente krijgt alleen het zwemwater bij De Bergvennen in Lattrop een onvoldoende .

Waar vier jaar geleden 67 procent van de Nederlandse zwemwateren het label ‘uitstekend’ toegewezen kregen, was dit vorig jaar 75 procent. Maar liefst 95 procent van het zwemwater was in 2016 van ‘voldoende’ kwaliteit of hoger, meer dan geschikt dus voor een verfrissende duik.

Twente

De zwemwaterkwaliteit van recreatieparken het Rutbeek in Enschede, het Hulsbeek in Oldenzaal en het Lage Veld in Wierden scoren 'uitstekend'. Ook de wateren van onder meer Camping De Papillon in Denekamp, Camping Meuleman in Beuningen, het Tuindorpbad in Hengelo en Camping Het Berkenven in Tubbergen zijn beoordeeld als zeer goed.

Recreatiepark De Tolplas in Vriezenveen behaalt met haar waterkwaliteit een krappe voldoende. Het zwemwater in de plas op recreatiepark De Bergvennen in Lattrop is als ‘slecht’ gekwalificeerd. Het is daarmee de enige plas in Overijssel die deze beoordeling kreeg. De beheerder is ontstemd.

