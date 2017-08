Hindernisbaan Venlo aangepast na overlijden deelneemster

Naar aanleiding van een enquête onder 'bestormers en bezoekers' worden enkele wijzigingen in het parcours en het programma doorgevoerd. Zo komen bijvoorbeeld de competitieve onderdelen SprintStorm en TeamStorm, waarin deelnemers zo snel mogelijk het parcours moesten afleggen, niet meer terug. De zaterdag van het tweedaagse evenement wordt een familiedag, met stormlopen voor kinderen en hun ouders en een seniorenloop. Voor beide dagen geldt dat de startseries om de vijf minuten starten in kleinere groepen van maximaal zestig bestormers. Zo wil de organisatie meer rust creëren bij de start, op het parcours en de hindernissen. ,,Ook kunnen we zo de groei in aantal bestormers beter aan'', aldus organisator Jeroen Kouwenberg.



Deelneemster Gitte Leurs (29) overleed in juni aan verwondingen die zij opliep tijdens de obstacle run. De jonge deelneemster raakte buiten bewustzijn nadat ze van een metershoge glijbaan was gegleden. Ze was in botsing gekomen met een andere deelnemer en kwam niet meer boven water. Het slachtoffer werd nog tevergeefs door duikers uit het water gehaald en gereanimeerd. Brancheorganisatie OCR International stelde kort na het ongeluk dat de veiligheid bij obstacle runs niet goed geborgd is en pleitte voor landelijke veiligheidsregels. Ook waren er te weinig duikers paraat.



Volgens Kouwenberg voert VenloStormt momenteel gesprekken met de gemeente en nabestaanden over een gedenkteken voor Leurs.