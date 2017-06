Hof: lagere straffen voor 'Quote 500-bende'

De bende opereerde tussen 2010 en 2012 vanuit een woning in de Haagse Spoorwijk. Ze zochten op internet mensen op die werden genoemd in de Quote 500, waarop de vijfhonderd rijkste mensen van Nederland staan. Adressen kregen ze onder meer van een gemeenteambtenaar.



Het hof kwam tot lagere straffen omdat het iets minder inbraken bewezen vond. Ook speelde mee dat het lang duurde voordat het hoger beroep diende. Daarnaast moeten de veroordeelden grote bedragen terugbetalen aan de Staat, omdat misdaad niet mag lonen, bepaalde het hof. Op één verdachte na werden alle verdachten veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele organisatie.



De inbrekers sloegen veelal toe op dezelfde manier. Ze braken in kapitale villa's in als de bewoners thuis waren, vaak aan het begin van de avond, omdat dan het alarm niet aan stond. Ze gebruikten daarbij een schuifladder om op de eerste etage te komen. Zo bleven ze vaak uit het zicht van de slachtoffers.



De groep opereerde in wisselende samenstellingen maar ze vertrokken steeds vanuit dezelfde woning en keerden daarna terug met de buit. Ze hadden het gemunt op dure horloges, sieraden en geld. Op internet zochten ze meteen de waarde daarvan op. Ze hadden ook spullen om goud te testen, schoon te maken of om te smelten.