Homogeweld: de ene hype is de andere niet

Alexander Pechtold liep hand in hand met Wouter Koolmees over het Binnenhof, nadat Barbara Barend opriep om in actie te komen tegen homogeweld. Een brug bij Westervoort, in de buurt waar Ronnie Seratan-Vernes (31) en Jasper Vernes-Seratan (35) afgelopen zaterdag werden aangevallen, is gisternacht aangelicht in regenboogkleuren. En morgenavond is er naast een protesttocht in Amsterdam, georganiseerd door een aantal jongerenorganisaties, ook een actie in Eindhoven.



,,Bijzonder sympathiek'', noemt massapsycholoog Jaap van Ginneken de acties die nu op touw worden gezet om het Arnhemse echtpaar een steun in de rug te geven. ,,Dit kun je natuurlijk alleen maar goed vinden.'' En dat is meteen de reden dat veel mensen er op inhaken, vermoedt Van Ginneken. ,,Het is even rustig in de politiek dankzij de formatie. Een perfect moment voor Pechtold om positief in de krant te komen.''