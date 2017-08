Honderden Nederlanders gestrand op Madeira

Dit weekend kwamen duizenden reizigers op Madeira in de problemen. Tientallen vluchten werden geschrapt omdat vliegtuigen door de weersomstandigheden niet konden landen of opstijgen. Windstoten van meer dan 75 kilometer per uur plaagden het eiland.



Een vliegtuig met Nederlandse toeristen week uit naar het Spaanse eiland Tenerife. Een Corendonvlucht met vakantiegangers uit Nederland maakte zondag rechtsomkeert. De reisorganisatie ontving klachten van reizigers over het vermeende gebrek aan communicatie. Ook waren sommige gestrande vakantiegangers ontevreden omdat de reisorganisatie niet voor iedereen een hotelkamer kon regelen. Wegens het hoogseizoen zijn veel hotels volgeboekt. Inmiddels zouden de reizigers per WhatsApp, mail of sms geïnformeerd zijn.