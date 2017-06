Hoogleraar: 'nauwelijks serieus te nemen idee' van Wilders

,,Het is mooi voor de bühne, maar ik zie dit niet snel werkelijkheid worden en ik vind dit een nauwelijks serieus te nemen voorstel'', zegt Cleiren. Ze noemt het 'een wild idee'. ,,Wilders haalt een hele hoop zaken door elkaar.'' De wetgeving schiet volgens haar niet tekort; er zijn voldoende wettelijke mogelijkheden om voorbereidingshandelingen voor terrorisme of vermoedens daarvoor aan te pakken.

,,Wilders stelt dat er te weinig mensen zijn om potentiële terroristen te volgen en aan te pakken. Nou, dat is een praktisch probleem dat opgelost kan worden door meer geld voor mensen bij de AIVD beschikbaar te stellen. Daar heb je dan geen nieuwe wet voor nodig, lijkt me.''



Cleiren stelt ook dat de AIVD niet bevoegd is om mensen op te pakken. De dienst is volgens haar toegerust om inlichtingen te verzamelen en informatie te vergaren en die vervolgens met de opsporingsautoriteiten te delen, niet om achter mensen aan te jagen. ,,De AIVD heeft niet de bevoegdheid om mensen van hun vrijheid te beroven.''



In het voorstel ontbreekt volgens Cleiren de basis van onze wetgeving: ,,Je hebt startinformatie nodig, een basis waarop je iemand kunt aanhouden op vermoedens van een strafbaar feit. In dit voorstel kun je bij het kopen van een bus haarlak bij de drogist bij wijze van spreken al worden opgepakt.''