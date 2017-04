ICI Paris XL biedt excuses aan voor omstreden reclame

Dat vinden meer mensen. Lot van Beek (31), werkzaam bij reclamebureau Natwerk, heeft naar eigen zeggen kramp in haar oogkassen van het rollen met haar ogen na het zien van de commercials. Zoals bij het zien van een vrouw die een onenightstand heeft gehad en nog snel wat dagcrème opdoet, voordat haar bedpartner wakker wordt. ‘En als hij zijn ogen open doet, zal hij me onweerstaanbaar vinden. Zélfs in de vroege uurtjes. Zo word ik de vrouw van zijn leven. Ook al hebben we elkaar pas gisteren ontmoet’, klinkt het in de reclame.



Van Beek: ,,Ze wil de vrouw van zijn leven worden en dan moet ze er natuurlijk wel onweerstaanbaar uitzien. Naar mijn idee onderschat je mannen met het idee dat ze je op zoiets futiels kunnen afwijzen, terwijl de kans bestaat dat jullie de ware voor elkaar zijn.”



Ze vervolgt: ,,Het is prima om jezelf van allerlei dure crèmes te bedienen, sterker nog: dat doe ik zelf ook. Dit is geen commentaar op mooi willen zijn, of de schoonheidsstandaard die we kennen. Het is prima om er mooi uit te willen zien, om jezelf te verwennen en om geld in de cosmetica-industrie te pompen. Maar alsjeblieft meid, doe het lekker voor jezelf.”