'Ik moet mij steeds weer verantwoorden voor mijn gehandicapte zoon'

De Nijmeegse journaliste Annemarie Haverkamp raakte vorige zomer een gevoelige snaar met haar column over Job. Na een artikel in het blad Human van het Humanistisch Verbond over haar lichamelijk en geestelijk beperkte zoontje, moet zij zich weer verantwoorden voor zijn bestaan. ,,Het maakt mij vreselijk boos en verdrietig.’’

Een lezer had bij de redactie van Human geïnformeerd of Haverkamp ‘moedwillig een kind met een uitzichtloos leven had gebaard en ze dan wel recht had op de uit belastinggeld betaalde algemene middelen zoals pgb en verpleeghuiszorg.’ Annemarie Haverkamp beschreef het voorval in haar column in De Gelderlander van gisteren.

Ze wist dat ze na het stuk reacties kon ontvangen, maar vraagt zich af hoe lang ze zich nog moet verantwoorden voor haar gehandicapte kind. Zeker omdat deze briefschrijver suggereerde dat Haverkamp eigenlijk geen recht heeft op overheidsgeld als ze al tijdens de zwangerschap wist dat het mis was.

Quote Het is wel mijn kind waar we het hier over hebben Annemarie Haverkamp

,,Het raakt mij echt dat ik mezelf al 13 jaar moet verantwoorden omdat ik een gehandicapt kind heb’’, zegt Haverkamp. ,,Ik vind het gewoon zo verschrikkelijk kortzichtig. Het is niet alleen deze reactie, maar zelfs als ik bij de kapper zit en ter sprake komt dat mijn kind gehandicapt is, wordt gevraagd ‘of ik dit van tevoren al wist.’ Het is wel mijn kind waar we het hier over hebben.’’

Haverkamp ('Nee, ik wist het niet') antwoordde de briefschrijver dat Job een zeldzaam syndroom heeft waar sommige kinderen nauwelijks last van hebben, anderen juist weer heel veel. ,,Stel je haalt een kind weg omdat uit een test blijkt dat hij of zij iets heeft, dan loop je dus ook het risico een kind weg te halen dat het nog hartstikke goed zou kunnen doen. Aan de andere kant, ook gezonde kinderen kunnen de maatschappij heel veel geld kosten als ze later het verkeerde pad op gaan.’’

Het stoort haar enorm dat veel mensen uitgaan van een soort maakbare samenleving en dat het credo ‘eigen schuld dikke bult’ steeds weer van stal wordt gehaald. ,,Mensen kunnen ook ziek worden of onder een tram lopen. Is dat dan ook je eigen schuld? Mensen worden oud en gaan later de maatschappij geld kosten. Jong, oud, ziek en gezond; iedereen hoort erbij. Dat is solidariteit.’’