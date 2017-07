In Frankrijk vermiste Elle (20) teruggevonden

Protest ombudsman tegen blokkade onderzoek door de overheid

19:05 De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen protesteert tegen de manier waarop justitie en politie omgaan met zijn onderzoek naar Johan van Laarhoven. Deze Tilburgse coffeeshophouder is in Thailand veroordeeld wegens witwassen van drugsgeld, maar heeft klachten over het rechtshulpverzoek dat Nederland in Thailand indiende in 2014.