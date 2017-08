In medialand moet alles over de top, het liefst over een ethische grens

Op een website van televisieomroep PowNed, bekend van de onorthodoxe interviews, verscheen eerder deze week een ranzig bericht, waarin een verdronken vluchteling (16) omstandig werd geschoffeerd. De anonieme bureauredacteur schreef naar aanleiding van het drama in het zwembad: 'Zelf nadenken en vooral luisteren is iets waar deze categorie mensen blijkbaar grote moeite mee heeft.' En zo was er wel meer.



Het leidde tot een golf van verontwaardiging, een excuus van de omroepbaas en veel verongelijkte berichtjes in de kranten.



Maar het incident symboliseert voor mij een ander probleem: we krijgen langzamerhand in Nederland een pluriform medialandschap, dat toegang heeft geboden tot geluiden die niet per se links en hypercorrect zijn. Voorbeelden daarvan zijn WNL en PowNed, die allebei conservatieve burgers willen bedienen, mensen die zich te lang níet gehoord hebben gevoeld.



Het valt echter steeds meer op dat zelfbenoemde rechtse journalisten zich keer op keer bezondigen aan activistische hyperbolen en chronische borrelpraat. Bij PowNed dacht de redacteur van dienst kennelijk dat hij een achterlijke tekst moest produceren, zodat de onverdraagzame achterban gretig zou reageren. Alles voor de hits.