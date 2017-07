Inhuur van externen door overheid explodeert

Boer Brabantse Nijnsel mag starten met bouw megastal

0:01 Een boer in het Brabantse dorp Nijnsel mag een megastal voor bijna 18.000 varkens bouwen. De gemeenteraad van Meierijstad, waar Nijnsel deel van uitmaakt, is daar vanavond mee akkoord gegaan. Het gaat om een van de grootste megastallen in het land.