Internetcriminelen steeds vaker zelf gesaboteerd

Dit gebeurt naast de jacht op daders. Die opsporen is vaak moeilijk en tijdrovend, terwijl het kinderlijk eenvoudig en lucratief is om als internetcrimineel aan de slag te gaan.



De laatste jaren werd al geëxperimenteerd met het verstoren van activiteiten van internetcriminelen. Nu is het standaard voor de cybercrimeteams en -experts van de politie, die sinds kort in elke eenheid zijn te vinden – het laatste cybercrimeteam wordt op dit moment actief. ,,We zien dat alleen zoeken naar de dader niet genoeg is,’’ zegt Theo van der Plas, programmadirecteur digitalisering en cybercrime. ,,De onderzoeken duren lang en misschien kom je er wel nooit achter, bijvoorbeeld als oplichters te vinden zijn in een callcenter in India of Nigeria. Ondertussen kunnen wel heel veel slachtoffers gemaakt worden.’’