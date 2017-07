'IS wil aanslag plegen in stadion FC Utrecht'

Islamitische Staat (IS) heeft lone wolves , terroristen die alleen werken, opgeroepen een aanslag te plegen tijdens het naderende Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Zo blijkt uit een oproep op een pro-IS-kanaal op de chatapp Telegram, zo meldt terreurwatcher SITE Intelligence Group . Het gaat om de wedstrijd tussen Engeland en Schotland op 19 juli.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kent het bericht. ,,We nemen het serieus en onderzoeken hoe we het moeten duiden'', aldus woordvoerder Lodewijk Hekking. ,,In zijn algemeenheid, om mensen gerust te stellen, is het goed om te weten dat bij dit soort evenementen altijd een dreigingsinschatting wordt gemaakt. Mocht er een dreiging zijn, dan worden er extra maatregelen genomen. Zichtbaar of onzichtbaar. Denk aan de extra controles na een melding bij het grootschalige dance-event Sensation in de Arena of op Schiphol.''

Volgens jihaddeskundige Pieter van Ostaeyen moet de oproep serieus worden genomen. ,,Telegram is een veelgebruikt kanaal van aanhangers van IS'', zegt hij. Het is populair communicatiemiddel vanwege de versleutelde boodschappen. Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat oproepen op Telegram in de praktijk worden uitgevoerd, stelt Van Ostaeyen. ,,Rachid Kassim (een Frans kopstuk van IS, red.) heeft er vorige zomer een sport van gemaakt om via deze kanalen aanhangers op te roepen tot aanslagen. Denk aan de moord op een koppel politieagenten in het Franse Magnanville. Maar ook de Franse priester Jacques Hamel in Normandië wiens keel werd doorgesneden, maar denk ook aan de mislukte aanslag aan de Notre-Dame in Parijs. Dat heeft hij allemaal op zijn geweten.''

Opvallend

Quote Voor wedstrijd En­ge­land-Schot­land zijn 4.500 kaarten verkocht Woordvoerder Weuro Opvallend dat nu juist de oproep wordt gedaan voor deze wedstrijd, waar tot nu toe weinig belangstelling voor was. Organisator UEFA Women's EURO 2017 (Weuro) laat desgevraagd weten dat er 4.500 kaarten verkocht zijn. In een uitverkocht stadion Galgenwaard, zoals bij de Oranje-wedstrijden, passen 23.000 mensen. ,,We staan in nauw contact met de NCTV. Veiligheidsexperts onderzoeken de oproep. Wij laten ons door hen adviseren'', aldus een woordvoerder van Weuro.



De politie heeft de waarschuwing van het Amerikaanse bedrijf, dat zich specialiseert in het achterhalen van informatie over terrorisme, ook gelezen en laat weten de dreiging serieus te nemen. ,,We nemen gepaste maatregelen'', zegt een woordvoerder. Over de inhoud kon hij niet meer kwijt.

Dag later