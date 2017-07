Joyce (42) bedreigd nadat haar naamgenote Nouri uitscheldt op Facebook

Jezelf opsluiten in huis, omdat je bedreigd wordt voor foute uitlatingen die op Facebook zijn geplaatst door een naamgenote en de politie die niet in staat is om het aan te pakken. Het gebeurde Joyce Saleming uit Eersel.

Dwarsfluitlerares Joyce Saleming (42) uit Eersel kan er nog niet over uit: dat haar dit nou overkomt. Ze is bewust nooit lid geworden van Facebook en waarschuwt haar kinderen altijd om er niets persoonlijks op te plaatsen. En nu wordt juist zij bedreigd omdat een naamgenote op Facebook hatelijke opmerkingen heeft geplaatst over voetballer Abdelhak Nouri (20) van Ajax, over wie afgelopen week duidelijk werd dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.



'Fuck Nouri' verscheen er donderdag op die pagina. Dat viel bij veel facebookgebruikers zo verkeerd dat iemand het adres en telefoonnummer van Joyce opzocht op Google en op Facebook plaatste met de bedoeling haar een lesje te leren. En dat was precies wat gebeurde. Talloze malen werd ze gebeld met bedreigingen als 'wij weten jou wel te vinden' en 'dit weekend is het Dominator, wij komen wel even langs'.

Ver familielid

Niemand had door dat de uitlatingen op Facebook niet afkomstig waren van de dwarsfluitlerares, maar van een ver familielid met dezelfde naam. „Er zijn er, voor zover ik weet, maar twee in Nederland met die naam en mijn adres is makkelijk te vinden op internet, omdat mijn bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel'', legt Joyce uit. „Bij de eerste telefoontjes wist ik niet wat me overkwam. Ik begreep niet waar het over ging. Maar toen belde er een vrouw die me vroeg waarom ik mij op Facebook zo uitliet over die voetballer. Toen pas viel het kwartje.''



Joyce en haar man wilden vrijdag aangifte doen bij de politie. „Maar die hadden het druk en vroegen ons na het weekend terug te komen. Ze adviseerden ons om de telefoon niet meer aan te nemen, maar wel de nummers van de bellers te noteren. Mijn man heeft al die bellers een app gestuurd met de uitleg.''



Ondertussen zat het gezin met twee kinderen opgesloten in huis. „Je weet niet wat er kan gebeuren. Misschien komen ze wel langs met een groep van de harde kern Ajaxsupporters. We hebben voor de zekerheid onze auto weggezet. Aan de kinderen hebben we gevraagd of ze liever bij opa en oma wilden slapen. Maar die wilden graag bij ons thuis blijven.''



Tegen wil en dank

Vrijdag plaatste haar man Louis op Facebook een bericht (zie hierboven) met het verzoek om dat te delen, waarin hij uitlegt dat zijn Joyce een andere is dan die zich over Nouri uitlaat op Facebook. Ook is Joyce inmiddels tegen wil en dank lid van Facebook. „Ik heb tegen mijn principes in een account moeten aanmaken om met mijn foto te bewijzen dat het echt niet om mij gaat. Dat is toch van de zotte.''



Haar naamgenote neemt ze niets kwalijk. „We leven in een vrij land. Ze mag zeggen wat ze wil, ook al ben ik het er absoluut niet mee eens. Waar ik wel kwaad op ben, is degene die mijn contactgegevens zonder na te denken op Facebook zet. Deze persoon heeft er blijkbaar absoluut geen idee van wat voor schade hij heeft aangericht bij ons, met name psychisch. Dat de emoties bij Ajax-supporters hoog zijn opgelopen met dit soort uitlatingen kan ik me voorstellen. Maar mensen dan vervolgens telefonisch te gaan bedreigen, is een stap te ver.

