Jubelende Oranjefans kijken reikhalzend uit naar EK-finale

Buxusmot laat spoor van vernietiging achter

3 augustus In Gelderland grijpt de buxusmot om zich heen. Het beestje vreet in hoog tempo alle struiken kaal. Kees van Gent uit Tiel kwam er te laat achter en had in korte tijd een bruine, dorre haag in de tuin. Bijna heel Rivierenland heeft last van het witte vlindertje met een bruine rand. Voor tuincentra die bestrijdingsmiddelen verkopen is dat goede handel, maar bij bedrijfsleider Paul Walbeek van Tuinwereld in Kapel-Avezaath gaat het zo hard dat de voorraad opraakt.