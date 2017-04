Justitie: Zoon verkrachtte moeder op gewelddadige wijze

De in Gambia geboren Ismaila J. greep zijn moeder bij haar nek, zei dat hij seks met haar wilde hebben en trok haar onderbroek en jeans uit. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging de vrouw niet in op het verzoek haar zoon te pijpen. Daarna probeerde J. tevergeefs met zijn penis haar vagina binnen te dringen. Dit lukte wel met zijn vingers. Daarna kwam J. klaar over haar kleding.

Na onderzoek werd bij de vrouw een blauwe plek in haar nek aangetroffen en sperma in de anus en op haar schaamlippen. Het dna kwam overeen met dat van haar zoon J. De moeder verklaarde over het voorval bij de politie maar deed geen aangifte. Het OM besloot zelf om J. te vervolgen.

Psychose

Officier van justitie Annemarie Kemp vroeg de rechtbank in Maastricht vanmiddag om J. minstens een jaar op te laten nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum bleek dat J. lijdt aan schizofrenie. Volgens de onderzoekers verbleef J. ten tijde van de verkrachting waarschijnlijk in een langdurige psychose. Het OM acht de man daarom volledig ontoerekeningsvatbaar.