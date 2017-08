Kaarten voor finale in Enschede voor honderden euro's aangeboden

Quote We staan niet te springen om oneerlijke doorverkoop. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich gisteren voor het eerst in de geschiedenis voor de finale van het EK, dat plaatsvindt in eigen land. De finale is via de reguliere verkoopkanalen uitverkocht. Het stadion van de finale, de Grolsch Veste in Enschede, heeft een capaciteit van 30.205.



Kaarten zijn officieel 20 tot 40 euro. Op Marktplaats wordt echter al minimaal 100 euro geboden. Zelfs kaarten van bijna €300,- euro zijn geen uitzondering. Volgens ticketmarktplaats Viagogo waren er vanochtend bijna 2000 mensen tegelijkertijd op hun website op zoek naar een kaartje.

Niet toegestaan

De KNVB benadrukt dat het doorverkopen van kaarten niet is toegestaan, maar maakt er zelf niet veel werk van, zegt een woordvoerster. ,,We staan niet te springen om oneerlijke doorverkoop. Als mensen toch kaarten kopen dan hopen we dat ze kiezen voor een site als Ticketswap waarbij de kaarten gecontroleerd zijn. We houden het wel in de gaten."

De zegsvrouw is wel blij dat het stadion vol zal zitten. ,,Het is uitverkocht en de hoofdmoot zal net als gisteren bij de halve finale oranje kleuren. We verwachten dat slechts 10 procent van de bijna 30.000 bezoekers Deens zal zijn. Ook buitenlandse bezoekers met kaarten zullen wel kleur bekennen en in het oranje komen."

Marktplaats laat via een woordvoerder weten niet in te grijpen in de doorverkoop tenzij de oorspronkelijke aanbieder daarom vraagt. ,,Het verkopen is gewoon legaal. Het kan zijn dat organisatoren het verbieden in hun voorwaarden en dan kunnen ze advertenties die in overtreding zijn bij ons melden."

Zondag

De leeuwinnen staan zondag om 17.00 uur in de finale tegenover Denemarken. De Denen plaatsten zich eerder op de avond voor de finale nadat Oostenrijk in Breda na strafschoppen met 3-0 werd verslagen. In het tweede pouleduel won Nederland op Het Kasteel in Rotterdam al met 1-0 van Denemarken.

Quote We verwachten dat slechts 10 procent van de bijna 30.000 bezoekers Deens zal zijn.