Kinderen vinden mensenbotjes in Zeeuws park

Een eerste stap was het ophogen van het terrein. De gemeente Sluis gebruikte daarvoor grond die elders in Sluis, aan de Grote Maagdenstraat, tijdens rioleringswerk vrijkwam. En ook daar stond vroeger een kerk met bijbehorend kerkhof. Er werden, onder archeologische begeleiding, de afgelopen tijd verschillende vondsten gedaan, waaronder complete skeletten.



Juist daarom is alle grond eerst gezeefd, benadrukt een woordvoerster van de gemeente Sluis. ,,Maar dan nog is niet te voorkomen dat er incidenteel stukjes bot doorheen glippen. We hebben ons best gedaan om dat te voorkomen, maar dat lukt niet altijd helemaal."