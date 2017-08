Kippenboeren: Schade minimaal 150 miljoen

Bestuurders Chickfriend opgepakt in eierschandaal

14:56 Twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend zijn vandaag opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierschandaal. Ze worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.