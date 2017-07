KNMI trekt code oranje weer in

Het weerinstituut had de waarschuwing voor extreem weer aan het eind van woensdagmiddag afgegeven. Bij een code oranje veronderstelt het KNMI een grote kans op gevaarlijk of extreem weer met een grote impact. Ook is er kans op schade, letsel of veel overlast.



In het hele land geldt nog wel code geel. De komende nacht trekken er van het zuiden en zuidwesten enkele onweersbuien over. De buien kunnen gepaard gaan met stevige hagelbuien, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd.