Korte hoosbui raast over Rotterdam

De voorspellingen zijn dat Rotterdam nog een aantal stevige onweersbuien te wachten staat de rest van de dag, maar vanmiddag ging het al even los. In de buurt van Rotterdam Centraal zochten reizigers snel een schuilplek bij het overdekte station toen een krachtige regen- en onweersbui overtrok. Na tien minuten was het weer droog.