'Lekkende agent Wilders bij meer incidenten betrokken'

De Haagse politieman (31) die eergisteren in de cel belandde wegens het lekken van informatie over de beveiliging van Geert Wilders werd na een stageperiode van twee maanden de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) uitgegooid na zorgwekkende signalen over hem.

,,De man was al onderwerp van onderzoek bij de Dienst Bewaken en Beveiligen. Het feit dat hij in 2012 de 17-jarige Rishi Chandrikasing had doodgeschoten op Hollands Spoor in Den Haag was ook een heikel punt. Wat als hij opnieuw in een schietsituatie zou belanden?", verklaart een goed ingevoerde politiebron tegenover de Telegraaf.

Praktijkstage

De man had in 2016 tot en met februari van dit jaar een opleiding gekregen bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). In de maanden januari en februari deed hij een praktijkstage bij het beveiligingsteam van Wilders.

De politieman heeft volgens het OM gevoelige politie-informatie verkocht aan derden. Dat betekent dus niet alleen een verdenking van schending van het ambtsgeheim, of lekken, maar ook van corruptie.

Naast de agent is nog een medeverdachte aangehouden, zo maakte het OM eergisteren bekend. De agent wordt ervan verdacht dat hij informatie uit het politiesysteem heeft gelekt. Die informatie zou dan bij de tweede verdachte zijn terechtgekomen. De woning van de aangehouden agent is doorzocht. Formeel wordt hij verdacht van 'schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie'. Beide verdachten worden waarschijnlijk eind deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Verbijsterd

Wilders reageerde gisteren verbijsterd op de nieuwste ontwikkelingen rondom de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). ,,De eenheid informeerde mij eerder hierover en vroeg me het geheim te houden. Toen zei de dienst ineens dat betrokkene niet bij me werkte en daarna zei DBB ineens dat het toch wel zo was. Nu bevestigt het OM dat ook. Loopt lekker daar. Want, de betrokkene zat dus inderdaad in mijn team en liep hier in de gang van de fractie rond. Ongelooflijk allemaal."