Lekkende Haagse agent zat in beveiligingsteam Geert Wilders

Update: PVV-leider verbijsterdDe politieagent van de eenheid Den Haag die gisterochtend is aangehouden zat korte tijd in het beveiligingsteam van Geert Wilders. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft dat woensdag gemeld. De 31-jarige man wordt verdacht van het lekken van informatie uit het politiesysteem.

De man had in 2016 tot en met februari van dit jaar een opleiding gekregen bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). In de maanden januari en februari deed hij een praktijkstage bij het beveiligingsteam.

Twee verdachten

Naast de agent is nog een medeverdachte aangehouden, zo maakte het OM gisteren bekend. De agent wordt ervan verdacht dat hij informatie uit het politiesysteem heeft gelekt. Die informatie zou dan bij de tweede verdachte zijn terechtgekomen. De woning van de aangehouden agent is doorzocht. Formeel wordt hij verdacht van 'schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie'.

Beide verdachten worden waarschijnlijk eind deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Volgens de woordvoerder van het OM is Wilders geïnformeerd over de kwestie.

Lekken

De gisteren opgepakte agent heeft een saillant verleden bij de politie: in 2012 schoot hij de 17-jarige Rishi Chandrikasing dood op station Hollands Spoor in Den Haag. De rechtbank sprak de agent destijds vrij van moord en doodslag.

Het is niet de eerste keer dat de dienst in opspraak komt vanwege lekken. In februari van dit jaar werd een agent van de DBB opgepakt op verdenking van het lekken van informatie. Ook deze man, Faris K. beveiligde politici, waaronder Geert Wilders. Later werd bekend dat in 2015 ook al eens twee leden van het beveiligingsteam werden geschorst.

Ongelooflijk