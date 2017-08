Limburger verdrinkt als hij na avondje kroeg naar huis wil zwemmen

Ravage in Doetinchem na plofkraak, maar kluis is onbeschadigd

11:21 Bij winkelcentrum de Bongerd in Doetinchem is vanmorgen rond 03.00 uur een plofkraak gepleegd. Hoewel de ravage groot is, is de kluis volgens de politie onbeschadigd gebleven. Of de dieven toch iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.