LIVE: Malieveld druppelt langzaam vol met leraren

Opinie Sorry leraren, leuk dat jullie protesteren, maar wij doen niets

Tienduizenden leraren op duizenden basisscholen lieten vanochtend de boel de boel. Ze legden een uur lang het werk neer uit protest tegen de slechte salarissen, hoge werkdruk en het dreigende lerarentekort. Het is zuur dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de goedbedoelde actie gisteren al verpestte met een brief waarin hij zegt dat een beter salaris er voorlopig niet in zit.