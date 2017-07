Man met drone opgepakt bij Schiphol

De marechaussee heeft vandaag een man aangehouden die op Schiphol met een drone aan het vliegen was. Het gaat om een 35-jarige Haarlemmer.

Het is verboden om met een drone te vliegen op of bij vliegvelden. Er bestaat een kans dat het ding op een vliegtuig botst. Sinds het gebruik van drones is toegenomen, zijn er regels gekomen wat er wel en niet mee mag.

In maart moest een Oekraïner nog een boete betalen omdat hij met zijn drone vloog bij de vertrekhal van Schiphol. In de eerste helft van vorig jaar zijn er 31 meldingen gedaan van recreatieve drones in de buurt van een luchthaven, waarvan 24 bij Schiphol.