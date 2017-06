Man overleden deelneemster obstacle run staat zondag aan de start, met háár nummer

Hij start zondag bij de obstale run Strong Viking in Nijmegen met háár startnummer 34. Op de plek waar zij had moeten staan. Mike Helgers (38), de echtgenoot van Gitte Leurs (29) die afgelopen weekend overleed tijdens VenloStormt, wil niet blijven zitten met zijn verdriet. Het past niet bij hem. Ook niet bij haar trouwens.

Komende vrijdag wordt zijn vrouw in het Zuid-Limburgse Einighausen herdacht en begraven. De dag erna doet Helgers dat op zijn manier. Door - net als ieder weekend - te verschijnen aan de start van weer een nieuwe stormbaanloop. Als eerbetoon aan haar.

Risico's

Volgens Helgers was zijn vrouw een zeer ervaren loopster. Ze hoorde afgelopen weekend zelfs dat ze was gekwalificeerd voor het EK in Biddinghuizen, eind juni. „Gitte kende de risico’s en zocht die, net als ik , ook op.”

Altijd renden ze samen. Bij obstacle runs in Duitsland, Frankrijk of België. En altijd met uitdagende hindernissen. Ze leefden voor de stormloopwedstrijden. Vorig weekend nog waren ze in Frankfurt. En elke dag trainden ze samen. Hardlopen, bodypumpen, fitness.

Zaterdag deden ze samen mee aan het onderdeel SprintStorm, waarbij ze zo snel mogelijk een parcours van 1300 meter met zeven hindernissen moesten afleggen. Gitte zat in de finale bij de vrouwen. Mike Helgers zou daarna de finale bij de heren gaan rennen.

Mis

Hij was erbij toen een deelneemster boven op zijn vrouw knalde na de afdaling van de zeven meter hoge glijbaan, waarna Gitte bewusteloos onder water verdween. „Ik stond net achter de superglijbaan naar haar finalewedstrijd te kijken toen ik doorhad dat er iets was gebeurd. Ik dacht nog dat het om de vrouw ging die boven op haar was gevallen. Maar toen ik haar weer aan de kant zag en Gitte niet, wist ik dat het mis was. Ik ben toen meteen in het water gegaan. Maar ik kon niets doen, natuurlijk.”

Reanimeren

Helgers ziet hoe de deelneemster die net vóór Gitte van de glijbaan ging, haar nog probeert te reanimeren. Hij probeert nog positief te blijven. Dat het wel goed komt met haar. „Door de klap is Gitte meteen buiten bewustzijn geraakt en ze is niet meer wakker geweest.”

Het ongeluk met Gitte is ingrijpend, zegt hij. Nu al is de leegte in zijn huis voelbaar. En straks zal hij in zijn eentje de parcoursen moeten trotseren. Toch verwijt hij niemand iets. De organisatie niet, de vrijwilligers niet en ook de deelneemster niet die op zijn vrouw terechtkwam. Helgers is het dan ook niet eens met de kritiek van de brancheorganisatie OCR dat het ongeluk met zijn vrouw ‘onnodig’ was.

„Het is vreselijk, maar het gebeurt en niemand kan daar iets aan doen. Die glijbaan gebruiken ze in heel veel runs en als je die goed gebruikt, is hij veilig. Dat dat meisje op Gitte terecht is gekomen, is een freaky accident. We wisten dat het risicovol zou zijn. Je kunt niet overal een matras onder leggen. Dan is het deze sport niet meer.”

Reacties

Een paar uur na haar overlijden plaatste Helgers een tekst op zijn Facebookpagina ter ere van haar. Het leverde meer dan 2800 reacties op. „Hartverwarmend”, zegt hij. „Ik voel me enorm gesteund. Allemaal sporters uit Duitsland, Frankrijk en België hebben hun medeleven betuigd. Dat doet me goed. Maar dubbel is het wel. Want Gitte hield niet zo van aandacht. Ze was rustig, eerlijk en direct. Ze zou nu hebben gezegd ‘wat een stomme quatsch. Maar ik vind het mooi.”

‘Duikers reageerden niet te laat’

Hij is er kapot van. Jan van Nies, lid van de Venlose duiksportvereniging Thetis, was een van de duikers die zaterdag ter plekke waren toen Gitte Leurs verongelukte tijdens VenloStormt. Van Nies had nog naar haar gezocht, in het troebele water bij die zeven meter hoge glijbaan. Een collega van de Reddingsbrigade wist haar uiteindelijk te vinden.

Door Marco van Kampen

Eén ding moet Van Nies van het hart: de suggestie dat de duikers lange tijd niets in de gaten hadden, dan wel te laat hebben gereageerd, klopt niet. „We zijn van tevoren goed gebriefd door de organisatie”, aldus Van Nies.

„De opdracht was helder. Bij de betreffende glijbaan zouden we met vier duikers aanwezig zijn. Dat zijn ervaren mensen, laat dat gezegd zijn. Zonder diploma word je niet ingezet voor dit soort evenementen. De afspraken waren duidelijk: als iemand na vijf seconden niet meer boven water zou komen, was dat al het sein om in actie te komen. Ja, zo is het ook bij deze vrouw gegaan. In eerste instantie kwam ze binnen vijf seconden weer boven. Maar toen dat was gebeurd, landde een andere deelnemer boven op haar en ging ze weer kopje onder.” Ook nu werd de ‘vijf seconden-regel’ weer gehanteerd, zegt Van Nies. „Twee duikers zijn vervolgens direct gaan zoeken.Op een gegeven moment waren er tien tot twaalf mensen in het water op zoek naar de vrouw.”