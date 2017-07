'Marjan zou die pil nooit slikken'

Marjan van Dijk (35) overleed aan de bijwerkingen van Marvelon, behorend tot de derde generatie van de Diane-35 pil. ,,Ze had het leven net weer zo mooi op de rit'', zegt Johan van Dijk (68) uit Nijverdal. ,,Na een poosje werkloos te zijn geweest, had ze een leuke baan bij de gemeente Dalfsen gevonden. En ze had een nieuwe vriend, met wie ze ook op vakantie was geweest.''



Vandaag precies vijf jaar geleden wordt Marjan onwel. Ze belt die dinsdagavond haar moeder en legt nog even het verband met de nierbekkenontsteking waarmee ze een week eerder van vakantie uit Portugal is teruggekeerd. Haar moeder spoedt zich naar Marjans woning in Zwolle en belt de ambulance. Maar als die arriveert, is Marjan al buiten bewustzijn. Diagnose: ruiterembolie, een bloedstolsel in de longen dat de slagaders naar de hersenen afsluit.



Marjan wordt door de artsen nog drie dagen in slaap gehouden in de hoop dat de hersenfunctie terugkeert, maar zaterdagochtend 21 juli 2012 raakt ze hersendood. ,,Dan stort je wereld volledig in. Alle grond wordt onder je voeten weggeslagen'', kijkt Johan van Dijk terug. Hij laat zijn hand over de grafsteen glijden. 'Vooral altijd in ons hart', staat erop. ,,Het trof me toen ik gisteren las dat de afgelopen 25 jaar 77 vrouwen zijn overleden na gebruik van die Diane-35 anticonceptiepillen en afgeleiden daarvan.''