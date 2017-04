Martin Kok overleefde eerdere aanslag op dag van zijn liquidatie

Te zien is hoe Kok na een afspraak in het hotel 's middags samen met een ongeïdentificeerde persoon, vermoedelijk een zakelijke partner, het hotel verlaat. Op eerdere bewakingsbeelden die tv-programma Opsporing Verzocht vanavond toonde, is te zien dat een man met een capuchon op in de bar van het hotel Kok en zijn compagnon in de gaten houdt.



Terwijl Kok na zijn afspraak nietsvermoedend over straat loopt, komt dezelfde man als in de bar aangerend met een vuurwapen in zijn hand. Hij richt zijn wapen op het hoofd van Kok en lijkt hem te willen neerschieten, maar het wapen gaat niet af of de man besluit de trekker niet over te halen.



Terwijl Kok en zijn partner nog steeds niets in de gaten hebben, rent de man weg en botst daarbij bijna op twee passerende fietsers.



Later die dag wordt de ex-crimineel alsnog geliquideerd bij seksclub Boccaccio. Terwijl hij de auto instapt na een avond doorzakken met diezelfde compagnon als in het hotel, springt een man uit de bosjes, stormt op hem af en schiet hem dood. Kok overlijdt ter plekke. Het is onbekend of het om dezelfde schutter gaat als de man die eerder op de dag met het wapen op de misdaadblogger afrende, al vermoedt de politie van wel.



Koks medepassagier - die dus de hele dag in zijn buurt was - werd na de liquidatie aangehouden. Hij is later vrijgelaten, maar geldt nog steeds als verdachte. De politie sluit namelijk niet uit dat de schutter hulp had of aangestuurd werd.