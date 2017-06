Medeweggebruikers rijden dronken, slingerende man klem in Brabant

Pe­gi­da-aan­han­gers van Enschede naar Hengelo

14:33 Een groepje aanhangers van de anti-islamitische organisatie Pegida demonstreert vanmiddag in Hengelo. Zo'n 25 mensen zijn uitgeweken naar deze stad omdat in Enschede een demonstratieverbod geldt. ,,De noodverordening is in Hengelo niet van kracht. We houden de situatie in de gaten, maar we kunnen mensen daar het demonstreren niet verbieden'', aldus de politie.