Nieuw theorie-examen rijbewijs geeft je meer tijd om vragen te beantwoorden

,,Ik vind dat je eerste ingeving altijd de beste is'', aldus de rijschoolhouder Huizing. ,,Ik ben bang dat leerlingen, nu ze de kans hebben om terug te bladeren, gaan twijfelen. Dit kan er toe leiden dat ze antwoorden in hun nadeel gaan veranderen."



De verkeersveiligheid komt volgens Huizing door de veranderingen niet in het gedrang. ,,Het is nu waarschijnlijk makkelijker om je theorie te halen. Wanneer er sprake is van onvoldoende theoretische kennis, wordt dit tijdens de rijlessen rechtgetrokken. Zo niet, dan valt de kandidaat tijdens het praktijkexamen door de mand."



Irene Heldens, communicatieadviseur bij het CBR, bevestigt dit: ,,Bij het onderdeel gevaarherkenning wordt de acute kennis getoetst. Deze vragen moeten nog wel in korte tijd worden beantwoord.''