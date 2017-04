Melk en kaas van geit steeds populairder

Vragen over soa's nu 24 uur per dag beantwoord

9:08 Mensen die vermoeden dat ze hiv of een andere seksueel overdraagbare aandoening (soa) hebben, kunnen vanaf vandaag online via de chat een anoniem en betrouwbaar advies krijgen. Ook wordt er verwezen naar betrouwbare soa-zelftests. Soa Aids Nederland en het Aidsfonds ontwikkelden daarvoor een applicatie die 24 uur per dag te bereiken is.