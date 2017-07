Met nieuwe naam wil Pride Amsterdam iedereen aanspreken

Vlogconducteurs Onur en Mustafa maken een feestje van de Vierdaagse

22 juli NS-conducteurs Onur en Mustafa laten in een vlog zien hoe de Nijmeegse Vierdaagse eruit ziet in de trein. Tijdens de Vierdaagse stapten zo'n 300.000 mensen in de trein naar Nijmegen. Vooral in de ochtend was de sfeer uitgelaten. Wandelaars en feestvierders ontmoetten elkaar in de trein. Onur en Mustafa gaan deze zomer op pad als de selfieconducteurs om met zoveel mogelijk reizigers op de foto te gaan.