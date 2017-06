MH17-proces in Nederland

Hof buigt zich over vervolging Joris Demmink

19:00 Het Gerechtshof in Arnhem buigt zich morgen over het voornemen van het Openbaar Ministerie (OM) om af te zien van de vervolging van oud-topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen voor seksueel misbruik van minderjarigen gevonden. Het is aan het Hof om te beslissen of de zaak definitief stopt.